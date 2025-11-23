Das verschwundene Gold der Azteken
Folge 2: Vergraben
40 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Drei Teams suchen nach dem verschwundenen Gold der Azteken. Die Dillmans knüpfen an die jahrzehntelange Suche des Großvaters an, während Familie Miner in Nevada mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug eine Höhle untersuchen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC