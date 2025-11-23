Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 23.11.2025
40 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Drei Teams suchen nach dem verschwundenen Gold der Azteken. Die Dillmans knüpfen an die jahrzehntelange Suche des Großvaters an, während Familie Miner in Nevada mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug eine Höhle untersuchen.

