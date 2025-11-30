Staffel 1Folge 3vom 30.11.2025
Folge 3: Spanische Todesfalle
42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
In Nevada geht die Suche nach dem verschwundenen Gold der Azteken weiter: Die Miners wollen mithilfe einer besonderen Waffe einen weiteren Zugang zu dem gefährlichen Tunnelsystem finden. In New Mexico brüten die Villescas über einer Möglichkeit, in die Mine zu gelangen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
