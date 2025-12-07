Staffel 1Folge 6vom 07.12.2025
Folge 6: Die verschollenen Höhlen
42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
In New Mexico geht die Schatzsucher-Familie Villescas aufs Ganze: Schwere Geräte und motivierte Mitarbeiter unterstützen die Mission. Währenddessen werden die Dillmans von einem Geophysiker beraten. Sie wollen unterirdische Höhlen ausfindig machen.
Das verschwundene Gold der Azteken
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC