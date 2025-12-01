Das verschwundene Gold der Azteken
Folge 7: Die Schatzkammer
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
In Utah sind die Dillmans mit Bohrungen beschäftigt, die im besten Fall die verborgene Schatzkammer enthüllen sollen, von der schon der Großvater sprach. Familie Villescas folgt indes in New Mexiko weiterhin den Spuren der Conquistadoras. Eine folgenschwere Entdeckung lässt nicht lange auf sich warten.
Das verschwundene Gold der Azteken
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
