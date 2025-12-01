Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das verschwundene Gold der Azteken

Explosive Entdeckungen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 14.12.2025
Explosive Entdeckungen

Explosive EntdeckungenJetzt kostenlos streamen

Das verschwundene Gold der Azteken

Folge 8: Explosive Entdeckungen

42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Die Schatzsucher-Familie Miner aus Nevada setzt Sprengstoff ein, um an die Geheimnisse zu kommen, die hinter den Mauern des Minenschachts verborgen liegen. In Utah müssen die Dillmans bei ihren Grabungen besonders vorsichtig ans Werk gehen, denn im Untergrund befindet sich eine Wasservorrichtung aus der Zeit der Azteken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das verschwundene Gold der Azteken
Kabel Eins Doku
Das verschwundene Gold der Azteken

Das verschwundene Gold der Azteken

Alle 1 Staffeln und Folgen