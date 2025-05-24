Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 13vom 24.05.2025
15 Min.Folge vom 24.05.2025

Heute dreht sich alles um ein blitzschnelles Gewitter in unserem Körper: das Gehirn! Und da gibt es für das Frage-, Schätz- und Rateteam viel zu entdecken! Isabel, David und Flora gehen der Frage nach, wie schnell die elektrischen Signale in unserem Gehirn sind. So schnell wie eine Sprinterin? Oder doch wie ein Gepard oder ein Wanderfalke? Außerdem stellt Melly die Drei vor eine Herausforderung! Wessen Gehirn ist schneller: Mellys oder die der Kinder? Melly zeigt außerdem was beim Rolltreppenfahren im Gehirn passiert, Omar präsentiert uns das Rechenzentrum Hirn und auf Mellys Gehirn wartet eine spannender Test! Bildquelle: ORF/ORF/Nadia Gerstl

