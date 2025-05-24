Das Wunder Du Staffel 2
Folge 13: Das Wunder DU: Gehirn
Heute dreht sich alles um ein blitzschnelles Gewitter in unserem Körper: das Gehirn! Und da gibt es für das Frage-, Schätz- und Rateteam viel zu entdecken! Isabel, David und Flora gehen der Frage nach, wie schnell die elektrischen Signale in unserem Gehirn sind. So schnell wie eine Sprinterin? Oder doch wie ein Gepard oder ein Wanderfalke? Außerdem stellt Melly die Drei vor eine Herausforderung! Wessen Gehirn ist schneller: Mellys oder die der Kinder? Melly zeigt außerdem was beim Rolltreppenfahren im Gehirn passiert, Omar präsentiert uns das Rechenzentrum Hirn und auf Mellys Gehirn wartet eine spannender Test! Bildquelle: ORF/ORF/Nadia Gerstl
