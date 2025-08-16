Das Wunder DU: Ganz schön stark!Jetzt kostenlos streamen
Heute stellt sich Strongman Matthias der ultimativen Herausforderung: Kann er ein Auto allein mit Muskelkraft anheben? Mit Unterstützung von Melly, Christoph und einer begeisterten Kinderschar, die weit mehr als nur Zuschauer sind, beginnt das spektakuläre Experiment. In der Kletterhalle geht Christoph an seine Grenzen und erfährt von Paraclimber Angelino, warum man im Leben nie aufgeben darf. Leichtathletin Hanna stellt mit Anna und Flora spielerisch ihre Schnellkraft auf die Probe. Außerdem erfahren wir, was Achilles, Held einer griechischen Sage mit der Kraft unseres Körpers zu tun hat. Bildquelle: ORF/ORF/Nadia Gerstl
