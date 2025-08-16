Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Wunder Du Staffel 2

ORF1Staffel 1Folge 15vom 16.08.2025
Folge 15: Das Wunder DU: Ganz schön stark!

17 Min.Folge vom 16.08.2025

Heute stellt sich Strongman Matthias der ultimativen Herausforderung: Kann er ein Auto allein mit Muskelkraft anheben? Mit Unterstützung von Melly, Christoph und einer begeisterten Kinderschar, die weit mehr als nur Zuschauer sind, beginnt das spektakuläre Experiment. In der Kletterhalle geht Christoph an seine Grenzen und erfährt von Paraclimber Angelino, warum man im Leben nie aufgeben darf. Leichtathletin Hanna stellt mit Anna und Flora spielerisch ihre Schnellkraft auf die Probe. Außerdem erfahren wir, was Achilles, Held einer griechischen Sage mit der Kraft unseres Körpers zu tun hat. Bildquelle: ORF/ORF/Nadia Gerstl

