Das Wunder DU: Denk mal nach!Jetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 16: Das Wunder DU: Denk mal nach!
16 Min.Folge vom 23.08.2025
Heute tauchen wir ein in Christophs Welt der Gedanken! Wir werfen einen Blick direkt in seinen Kopf, um zu erfahren, wo Gedanken entstehen und verarbeitet werden. Melly und Ruslan treffen den Gedankenleser Philipp und stellen ihn auf die ultimative Probe: Kann er wirklich ihre Gedanken lesen? Mila bittet Doc Christine um Antwort auf die Frage, warum sie sich nicht alles merken kann und ständig Dinge vergisst. Das Schätz- und Rateteam mit Larissa, Maurice und Julian stellt sich der Aufgabe, herauszufinden, wie viel wir jeden Tag wirklich denken. Und nicht zu vergessen: Was sind eigentlich Gedankenwürmer? Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Wunder Du Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0