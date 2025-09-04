Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 20vom 04.09.2025
Folge 20: Das Wunder DU Clip

3 Min.Folge vom 04.09.2025

Start einer neuen Entdeckungsreise zum – und in den – menschlichen Körper! Warum hört sich die eigene Stimme in Videos anders an? Was können wir tun, um schneller zu wachsen? Wie ist es möglich, dass ein Mensch ein Auto anheben kann? Es gibt so viele Fragen rund um unseren Körper! Ärztin und Moderatorin Christine Reiler geht gemeinsam mit dem OKIDOKI-Moderationsduo Melanie Flicker und Christoph Hirschler den Geheimnissen des Körpers auf den Grund. Ob in der Radiologie, auf dem Sportplatz, im Labor oder im Museum der Illusionen – Melly und Christoph sind immer dort, wo es Antworten gibt.

ORF1
