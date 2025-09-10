Das Wunder DU: Wie geht sprechen?Jetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 40: Das Wunder DU: Wie geht sprechen?
Melly, Christoph und das Schätz- und Rateteam von heute stellen sich der verzwickten Herausforderung: Zungenbrecher! Carmen, Estelle und Samuel wollen passend dazu wissen: Kann man sich die Zunge brechen? Die Antwort liefert uns Doc Christine. In Katharinas Praxis werfen wir einen Blick auf die Stimmbänder von Opernsänger Thomas, die bei einer Gesangseinlage mächtig ins Schwingen geraten. Tricky Niki zeigt Melly, wie man mit dem Bauch spricht - ganz ohne Lippenbewegungen! Bei Doc Christine in der Praxis erfährt Valentin, warum seine Stimme in Videos und Tonaufnahmen so anders klingt und Christoph fragt sich: Wie viele Wörter werden in dieser Folge von "Das Wunder DU" gesprochen? Bildquelle: ORF/ORF/Nadia Gerstl
