Das Wunder DU: Spitzenleistungen des KörpersJetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 54: Das Wunder DU: Spitzenleistungen des Körpers
Wie oft atmen wir während einer Folge "Das Wunder DU" und wie viele Bilder verarbeitet unser Gehirn von der ersten bis zur letzten Sekunde? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund, denn unser Körper vollbringt wahre Spitzenleistungen, die wir oft gar nicht merken. Das Schätz- und Rateteam findet passend dazu heraus, welchen Muskel wir 14.000 Mal pro Tag verwenden, ohne darüber nachzudenken. Von Doc Christine erfahren wir, wie lange es dauert, bis sich unser Körper einmal komplett erneuert hat und Melly möchte im Museum wissen, welcher Knochen eigentlich der stärkste ist. Und dann stellen sich Layla, Greta und Valentin noch einer duftenden Herausforderung. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
