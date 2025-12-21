Das Wunder DU: Warum wir wachsenJetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 56: Das Wunder DU: Warum wir wachsen
15 Min.Folge vom 21.12.2025
Es beginnt im Bauch der Mutter und hört erst auf, wenn wir ungefähr 20 Jahre alt sind: Das Wachstum. In dieser Folge von "Das Wunder DU" trifft Christoph die zwei Meter große Anamarija, neben der er sich richtig klein vorkommt. Melly fühlt sich hingegen bei einem Besuch im Museum wie eine echte Riesin. Grund dafür ist die 3,2 Millionen Jahre alte Lucy. Doc Christine verrät, wie man sich ganz einfach ausrechnen kann, wie groß man in etwa wird. Zumindest ungefähr. Und das Schätz- und Rateteam rund um Isabel, Emil und Nicklas findet heraus, was beim Wachsen hilft, und was nicht. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
