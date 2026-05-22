Staffel 1Folge 6vom 22.05.2026
Das Wunderteam (2/6): Meisls ElevenJetzt kostenlos streamen
Das Wunderteam
Folge 6: Das Wunderteam (2/6): Meisls Eleven
8 Min.Folge vom 22.05.2026
Das Nationalteam für Österreich ist neu besetzt. Die Nervosität groß. Nicht mal vier Wochen bis zum ersten großen Match gegen Schottland. Trainer und Verbandskapitän Hugo Meisl hat eine wilde Truppe aus allen sozialen Schichten, Herkünften, politischen Überzeugungen zusammengetrommelt, darunter auch die alten Konkurrenten Matthias Sindelar und den Döblinger Schnösel Friedrich Gschweidel. Es kommt zu unausweichlichen Reibungen. Inhalte des Beitrags sind zum Teil fiktiv. Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon
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