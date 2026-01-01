Das zweite Leben von Nathalie
1 StaffelAb 0
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Das zweite Leben von Nathalie
Im Juli 2019 ist die junge Triathletin Nathalie Schöffmann, geborene Birli, in der Nähe ihres Wohnorts bei Graz entführt worden. Aus eigener Kraft und dank ihres unbeugsamen Willens kann sie ihrem Peiniger entkommen und damit ihr Leben retten. Zunächst. Diese Doku beginnt, wo der fiktionale True-Crime-Thriller ‚Ohne jede Spur - der Fall Nathalie B.’ endet: mit Nathalies Weg in ihr zweites Leben - dem Kampf gegen die Angst, das Streben nach Normalität und die Rückkehr in den Alltag.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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