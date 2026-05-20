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Das zweite Leben von Nathalie

Das zweite Leben von Nathalie

ORF1Staffel 1Folge 2vom 20.05.2026
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Das zweite Leben von Nathalie

Folge 2: Das zweite Leben von Nathalie

45 Min.Folge vom 20.05.2026

Nathalie Birli spricht in der Dokumentation offen über ihre Entführung 2019, die Stunden in Gefangenschaft und den langen Weg zurück ins Leben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Martin Schöffmann sowie Familie, Freunden und Experten erzählt sie von Angst, Trauma und ihrer Entscheidung, sich nicht brechen zu lassen. Im Mittelpunkt stehen die Folgen der Tat und Nathalies beeindruckende Stärke im Umgang mit dem Erlebten. Regie: Michael Mueller Drehbuch: Michael Mueller Kamera: Astrid Heubrandtner Bildquelle: ORF/Graf Film/Posch TV Filmproduktion/Christian Stoisser

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