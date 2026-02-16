Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.2)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge 2: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.2)
43 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Der Siegeszug der Dashcams hält an. In Deutschland haben Aufzeichnungen solcher Windschutzscheiben-Kameras als Beweismittel sogar schon Einzug in die Gerichte gehalten. Die überall auf der Welt entstandenen Bilder dieser Reihe zeigen haarsträubende Unfälle, halsbrecherische Fahrmanöver, unfassbare Dummheiten und hemmungslose Ausraster von Verkehrsrowdys, denen man auf der Straße niemals begegnen möchte. Kaum zu glauben, dass keiner der Beteiligten dabei ernsthaft verletzt wurde.
