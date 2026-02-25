Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 25.02.2026: Auf Konfrontationskurs
88 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Die Spannungen erreichen einen neuen Höhepunkt: Jasmine stellt Ginos Freundin Natalie zur Rede und sorgt mit ihrer Konfrontation für explosive Stimmung. Gleichzeitig bringt Alex die Gruppe gegen sich auf, als er ein brisantes Geheimnis über Andrei ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.