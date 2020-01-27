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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Aufbruch in ein neues Leben

TLCFolge vom 27.01.2020
Aufbruch in ein neues Leben

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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Folge vom 27.01.2020: Aufbruch in ein neues Leben

42 Min.Folge vom 27.01.2020Ab 6

Jenny aus Kalifornien kann kaum glauben, was sie alles für die Liebe tut. Die 60-jährige Großmutter von vier Enkeln zieht nach Indien, um bei Sumit zu sein - dem Mann, den sie über alles liebt. Jenny hatte Sumit im Internet kennengelernt und war von ...

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