Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 31.01.2022: Wo das Herz zu Hause ist
44 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12
Yazan aus Jordanien ist seit fünf Monaten mit Amerikanerin Brittany zusammen, die als Rapperin und Model arbeitet. Nachdem sie eine Woche bei ihm in Amman verbracht hatte, verlobten sich die beiden, und nun will Brittany ganz nach Jordanien auswandern, obwohl das muslimische Land für emanzipierte Frauen wie sie ein Kulturschock ist. Der 57-jährige Kenneth aus Florida will seine Familie zurücklassen und zu seiner großen Liebe nach Mexiko ziehen – obwohl viele Mexikaner immer noch homophob sind. Doch der schöne, 31-jährige Armando hat es ihm so angetan, dass Kenneth zu jedem Risiko bereit ist.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.