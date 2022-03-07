Schwiegereltern auf dem KriegspfadJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 07.03.2022: Schwiegereltern auf dem Kriegspfad
44 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Brittanys Start in Jordanien war mehr als schlecht. Doch der Amerikanerin ist klar geworden, dass sie mehr über Yazans Kultur lernen muss, wenn sie mit ihrem muslimischen Verlobten eine Chance haben will. Deshalb besichtigen die beiden eine Moschee, und Yazan will Brittany etwas über seine Religion beibringen. Sie trägt sogar den Hidschab, damit Yazan sieht, dass sie ihn respektiert. Als es jedoch an die rituelle Waschung des Gesichts geht, ist Brittany gar nicht begeistert, denn ihr Makeup geht dabei flöten. In Seoul gibt es indessen eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Jihoon und Deavan.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.