Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 07.03.2022: In der Elternfalle
44 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Für kurze Zeit war zwischen Jihoon und Deavan in Seoul etwas Harmonie eingekehrt, doch dann gibt es wieder Zoff: Der junge Koreaner lässt Deavans kleine Tochter Drascilla auf die Straße rennen und wird wütend, als seine Verlobte ihn deshalb panisch anschreit. Wie es aussieht hat er nun auch bei seiner Schwiegermutter endgültig verloren. Im äthiopischen Addis Abeba macht sich Biniyams Familie inzwischen Sorgen über dessen Beziehung zu Ariela. Was wird, wenn die Amerikanerin mit seinem Job als Nachtclub-Tänzer doch nicht klarkommt und mit dem gemeinsamen Baby zurück in die Staaten geht?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.