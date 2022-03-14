Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 14.03.2022: Klatsch und Tratsch
44 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12
Deavan ist seit einer Woche in Seoul und hat während dieser Zeit hauptsächlich mit ihrem Verlobten Jihoon gestritten. Doch heute soll gefeiert werden – eine Party für ihren kleinen Sohn Taeyang zu seinem 100sten Tag auf Erden. Dieses Fest folgt einer alten koreanischen Tradition und ist für die Familie sehr wichtig. Nach all dem Drama freut sich auch Deavan auf einen entspannten Tag, doch vorher muss sie ihrer Schwiegermutter beim Kochen helfen – auch das eine koreanische Tradition. Da die junge Amerikanerin sicher ist, dass Jihoons Mom rein gar nichts von ihr hält, wittert sie Stress am Herd.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.