Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 31.01.2022: Die Verschwiegenen
44 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 6
Nachdem Brittany mit ihrem Dad über den Umzug nach Jordanien gesprochen hat, ist sie sich ihrer Sache nicht mehr ganz sicher. Währenddessen versucht ihr Verlobter Yazan, sie vom islamischen Leben zu begeistern, doch die 26-Jährige weiß schon jetzt, dass sie nicht konvertieren wird. Ein Zusammenleben der beiden ist außerdem erst nach der Hochzeit möglich, die gleich nach ihrer Ankunft stattfinden soll. Ariela beichtet inzwischen ihrer Mutter Janice, dass die Geburt ihres Kindes in Äthiopien stattfinden wird, da ihr Freund Biniyam bei der Entbindung dabei sein soll. Janice ist außer sich vor Sorge.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.