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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Sieben Koffer und ganz viel Chaos

TLCFolge vom 07.02.2022
Sieben Koffer und ganz viel Chaos

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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Folge vom 07.02.2022: Sieben Koffer und ganz viel Chaos

44 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12

Brittany ist schon auf dem Weg von Amerika nach Jordanien und wird am Folgetag eintreffen. Yazan kann es kaum erwarten, seine Verlobte in die Arme zu schließen. Seine Eltern haben eher Bedenken, ob die junge Frau wirklich zum Islam konvertieren wird – denn das ist für die traditionsbehaftete Familie die Voraussetzung für eine Heirat. Was sie noch nicht wissen: Brittany ist immer noch verheiratet und kann deshalb noch gar keine offizielle Verbindung mit Yazan eingehen. Ariela aus New Jersey steht inzwischen kurz vor ihrer Abreise nach Äthiopien, wo sie ihr Kind zur Welt bringen wird.

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