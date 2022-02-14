Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 14.02.2022: Eine böse Überraschung
44 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12
Brittany ist gerade erst in Amman gelandet und streitet schon mit ihrem Verlobten Yazan. Er hatte gesehen, wie sie Leute aus dem Filmteam umarmte, eine Flasche Tequila mitbrachte und war daraufhin wütend abgerauscht, weil sie damit seine Religion missachtet. Die 26-jährige Amerikanerin findet sein Verhalten so unmöglich, dass sie ihren Umzug nach Jordanien fast schon bereut und am liebsten wieder nachhause fliegen würde. Sie hat ihre Karriere und viele Annehmlichkeiten geopfert, um bei Yazan zu leben – und nun benimmt sich der Araber wie ihr Ex: herrisch und extrem eifersüchtig.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.