Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 21.02.2022: Kampf der Kulturen
44 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12
Nach der Riesen-Szene, die Yazan bei ihrer Ankunft gemacht hatte, hat Brittany Angst, dass ihr muslimischer Verlobter völlig ausrastet, wenn er erfährt, dass die 26-Jährige noch mit ihrem Ex verheiratet ist. Zum Treffen mit Yazans Eltern soll Brittany nun einen Hidschab anziehen, doch die Amerikanerin weigert sich, einen Teil ihres Lebens verschleiert zu verbringen. In Äthiopien steht Arielas Mutter kurz vor einem Herzinfarkt, als sie sieht, in welch schäbigen Verhältnissen ihre Tochter lebt. Und die Aussicht, dass ihr Enkel in einem Slum zur Welt kommt, raubt ihr fast den Verstand.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.