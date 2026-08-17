Das große Wiedersehen Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 17.08.2026: Das große Wiedersehen Teil 1
89 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Beim großen Wiedersehen lässt die erste Abrechnung nicht lange auf sich warten. Moderatorin Shaun Robinson bringt die Paare in New York zusammen, während einige per Videoschalte dabei sind. Kaum geht es um den aktuellen Stand ihrer Beziehungen, kommen die ersten Spitzen. Johny überrascht alle mit einem pikanten Geheimnis über Chloe, Greta wird von einem unerwarteten Gast aus der Vergangenheit überrumpelt und Manon gerät im Kreuzfeuer der Diskussionen zunehmend an ihre Grenzen. Zwischen unbequemen Fragen, hitzigen Wortgefechten und viel Drama zeigt sich schnell, welche Beziehungen die Staffel nicht überlebt haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.