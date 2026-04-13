Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 13.04.2026: Flug ins neue Leben
45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6
Johny zweifelt, ob Chloe wirklich bereit ist, ihr gewohntes Leben hinter sich zu lassen und dauerhaft auf Aruba mit ihm zusammenzuwohnen. Luke reist trotz heftigem Streit nach Kolumbien, nachdem Madelein ihn kurz vor dem Umzug blockiert hat und ihre Hochzeit plötzlich auf der Kippe steht. Auch bei Anthony und Manon liegen vor dem Abflug die Nerven blank. Greta ist frustriert, weil Matthew noch immer keine gemeinsame Wohnung organisiert hat und sie vorerst bei seinen Eltern leben soll. Und in Indien versuchen Jenny und Sumit mit zähen Verhandlungen ihr gemeinsames Café auf den Weg zu bringen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.