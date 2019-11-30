Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 30.11.2019: Plötzlich Papa
89 Min.Folge vom 30.11.2019Ab 6
Ricky ist von Ohio nach Kolumbien geflogen, um endlich Melissa zu sehen. Die beiden haben sich online kennengelernt und bisher nur geschrieben, doch für den 33-Jährigen ist klar, dass er die schöne Kolumbianerin heiraten will. Für ihr erstes Date hat Ricky einen Tisch reserviert, doch seine Traumfrau kommt nicht. Als sie nach zwei Stunden nicht auftaucht, befürchtet er, den langen Weg umsonst gemacht zu haben. Doch Melissa scheint Spielchen zu spielen. Auch Rachel hat einen 12-Stunden-Flug in den Knochen, als sie mit Baby Lucy in London landet, um ihren Online-Freund Jon zum ersten Mal zu treffen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.