Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 07.12.2019: Enttäuschte Hoffnungen
88 Min.Folge vom 07.12.2019Ab 6
Die 52-jährige Angela aus Georgia verbringt ihren ersten Morgen in Nigeria - zusammen mit Traummann Michael, den sie bald heiraten will. Nach dem Frühstück statten sie Michaels Mutter Aduke einen Besuch ab, und Angela befürchtet, dass die konservative Vollblut-Mom den großen Altersunterschied zu ihrem 30-jährigen Sohn nicht gutheißen wird. Doch Aduke hat ganz andere Bedenken. Ricky aus Ohio ist von Kolumbianerin Melissa völlig begeistert, obwohl sie ihn am Vorabend ewig hatte warten lassen. Und auch heute ist die schöne Latina nicht verfügbar. Ob Ricky den weiten Weg umsonst gemacht hat?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.