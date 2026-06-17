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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Verhör bei Fischsuppe

TLCFolge vom 17.06.2026
Verhör bei Fischsuppe

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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Folge vom 17.06.2026: Verhör bei Fischsuppe

89 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Lisa reist nervös nach Nigeria, um Daniel endlich persönlich zu treffen – doch sie verschweigt ihm wichtige Details aus ihrer Vergangenheit. Während Jovon kurz vor dem ersten Treffen mit seiner Online-Ehefrau steht, die er schon vor Jahren geheiratet, aber nie gesehen hat, droht ein Eifersuchtsanfall alles zu gefährden. Auf den Philippinen eskaliert die Situation beim gemeinsamen Essen: Bei Fischsuppe und Nudeln wird Sheena von Forrests Mom regelrecht ins Kreuzverhör genommen. Es geht um Geld, Lügen und Loyalität zur Familie – und plötzlich steht nicht nur Sheena, sondern die ganze Beziehung auf dem Prüfstand.

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