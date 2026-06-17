Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 17.06.2026: Verhör bei Fischsuppe
89 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Lisa reist nervös nach Nigeria, um Daniel endlich persönlich zu treffen – doch sie verschweigt ihm wichtige Details aus ihrer Vergangenheit. Während Jovon kurz vor dem ersten Treffen mit seiner Online-Ehefrau steht, die er schon vor Jahren geheiratet, aber nie gesehen hat, droht ein Eifersuchtsanfall alles zu gefährden. Auf den Philippinen eskaliert die Situation beim gemeinsamen Essen: Bei Fischsuppe und Nudeln wird Sheena von Forrests Mom regelrecht ins Kreuzverhör genommen. Es geht um Geld, Lügen und Loyalität zur Familie – und plötzlich steht nicht nur Sheena, sondern die ganze Beziehung auf dem Prüfstand.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.