Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 24.06.2026: Öffentliche Problemzonen
88 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
In der Türkei begleitet Birkan seine Freundin Laura zu einem Schönheitschirurgen, nachdem sie über 60 Kilo abgenommen hat. Doch der Hautstraffungs-Termin wird für die 47-Jährige zur emotionalen Belastungsprobe – vor allem, weil Birkan ihren Körper zum ersten Mal unbekleidet sieht. In Marokko wächst Emmas Misstrauen, weil Ziad sie seiner Familie nicht vorstellen will. Auf den Philippinen geraten Forrest und Sheena wegen den finanziellen Erwartungen ihrer Eltern unter Druck. Gleichzeitig treffen sich Annalyn und Jovon nach sechs Jahren Fernbeziehung und drei Jahren Ehe zum allerersten Mal persönlich.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.