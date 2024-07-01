Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 01.07.2024: Romantik im Park?
89 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12
Die erste Woche in Michigan war für Latina Jasmine sehr schwierig, da es nur schlechte Neuigkeiten gab. Vielleicht kann sie ihre Kinder nicht in die USA holen, weil sie nicht arbeitet. Ihr Verlobter Gino sollte in dem Fall für die Kids bürgen, doch nun hat er gekündigt. Kein Wunder, dass Geldknappheit herrscht – und Gino wütend ist, dass die 36-Jährige heimlich 4000 Dollar für Po-Implantate ausgegeben hat. Außerdem: Ashley wird skeptisch, als sie Manuels Familie mit Telefonanrufen bombardiert. Trans-Frau Nikki verlangt mehr Intimität von Justin, und Sophies Enthüllung bringt ihre Verlobung in Gefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.