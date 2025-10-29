Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 29.10.2025: Knall auf Fall
88 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Alliya trifft in Kalifornien endlich auf Shawns Familie – ein nervenaufreibender Moment, denn noch immer fällt es ihm schwer, ihre Beziehung offen zu leben. Mahdi findet heraus, dass Stevi ihre Freundin Claire nackt gemalt hat – ein Tabubruch in seiner Kultur. Währenddessen übernimmt Lucille die Hochzeitsvorbereitungen für Greg und Joan, und das Paar befürchtet, dass die Kosten explodieren. In San Diego plagen Matt Zweifel, ob seine Beziehung zu Any und Amani Bestand haben kann. Und in Montana gerät Sarper in Bedrängnis: Die Skepsis von Shekinahs Schwestern macht ihn so unsicher, dass er alles hinschmeißen will.
