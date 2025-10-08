Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 08.10.2025: Eifersucht und Geheimnisse
89 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Alliya, die mehrere geschlechtsangleichende OPs sowie ästhetische Eingriffe vornehmen ließ, ist sehr stolz auf die Veränderungen. Und sie macht Shawn klar, dass sie sich dabei weder dreinreden noch einschränken lässt. Sarper muss sich der härtesten Prüfung stellen, denn Shekinahs Tochter entscheidet, ob ihre Beziehung überhaupt eine Zukunft hat. Megin weigert sich, Juan seine Fehltritte zu verzeihen, Mark kann Mina nicht verteidigen, und in Mexiko gesteht Any ihrer Partnerin Amani ein überraschendes Geheimnis, das die fragile Balance ihrer polyamoren Dreier-Beziehung erneut ins Wanken bringt.
