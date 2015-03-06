Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 06.03.2015: Neue Paare, neues Glück?
44 Min.Folge vom 06.03.2015Ab 12
Chelsea hat Boygroup-Sänger Yamir in Nicaragua kennengelernt und möchte ihn in den Mittleren Westen holen, doch sein Bandmanager ist von diesem Vorhaben entsetzt. Danielle kennt ihren tunesischen Verlobten aus einem Chatroom und kann es kaum erwarten, ihn in Ohio zu heiraten. Ihre Kinder zweifeln jedoch an seinen Absichten. Auch Brett hat gemischte Gefühle, bevor er seine philippinische Verlobte vom Flughafen abholt, schließlich kennen sich die beiden kaum. Nur Justins Freude ist ungetrübt, als er das Schlafzimmer mit „Te Amo“-Schildern zupflastert, um seine Braut zu begrüßen. Sobald sich die Paare auf amerikanischem Boden wiedersehen, beginnt jedoch der Countdown um das K1 Visum.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.