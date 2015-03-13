Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Ein neues Zuhause

TLCFolge vom 13.03.2015
Ein neues Zuhause

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 13.03.2015: Ein neues Zuhause

44 Min.Folge vom 13.03.2015Ab 6

Nachdem sich die überschwängliche Wiedersehensfreude gelegt hat, werden die Paare schnell von der Realität eingeholt: Evelin aus Kolumbien drängt Justin, sie endlich seiner Familie vorzustellen. Mohamed aus Tunesien trifft zum ersten Mal den Sohn seiner Verlobten Danielle, der ihm äußerst skeptisch gegenübersteht. Bretts philippinische Freundin stellt ihren Verlobungsring in Frage. Bei der Feier zu Yamirs Musikalbum tritt Bandmanager Gabriel sein Privatleben in der Öffentlichkeit breit. Und dann taucht mit Danny und Amy, ein neues heiratswilliges Paar auf. Doch im Hintergrund tickt die Uhr, und die 90-Tage-Frist der Heiratswilligen läuft schneller ab, als gedacht.

