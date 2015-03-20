Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 20.03.2015: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
44 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 12
Nachdem Amy aus Kapstadt angereist ist, wird die 21-Jährige von Danny zu seinen Verwandten in ein Kaff in Pennsylvania gebracht, wo ihr bald die Decke auf den Kopf fällt. Doch der Bauarbeiter hat so viel zu tun, dass er sich nicht um die Südafrikanerin kümmern kann. Mohamed wird von der Familie seiner Verlobten mit Argusaugen beobachtet. Vor allem Danielles Kinder glauben, dass sich der Tunesier gleich nach Erhalt seiner Greencard aus dem Staub machen wird. Und Jason hat seine Online-Liebe Cassia endlich aus Brasilien nach Florida geholt. Nun hofft der 38-Jährige, dass die attraktive Latina ihr hitziges Temperament und ihre große Eifersucht in den Griff bekommt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.