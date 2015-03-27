Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 27.03.2015: Touchdown
45 Min.Folge vom 27.03.2015Ab 6
Danielle und Mohamed stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Obwohl die zwei in den USA keinen guten Start hatten und Danielles Familie nach wie vor an den Absichten des 26-Jährigen zweifelt, steht der Kauf des Brautkleids an. Doch als die 41-Jährige endlich eine passende Robe findet, scheint der hohe Preis den Traum zunichtezumachen. Danny und Amy planen ihre Hochzeit auf der Farm seiner Familie und freuen sich auf etwas Privatsphäre. Bei Daya und Brett hängt der Haussegen dagegen schief, weil die Philippinerin an der Echtheit ihres Diamantrings zweifelt. Und Jason, der Cassia in Rio abholen möchte, ist unsicher, ob seine Liebste überhaupt am Flughafen sein wird.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.