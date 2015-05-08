Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 08.05.2015: Verraten und verlassen
43 Min.Folge vom 08.05.2015Ab 6
Danielles Hochzeit mit Mohamed steht unter keinem guten Stern. Nachdem das Geld bei der 41-jährigen Amerikanerin ohnehin knapp war, ist sie jetzt auch noch von ihrem Chef entlassen worden. Ihr 26-jähriger tunesischer Verlobter hat noch immer keine Arbeitserlaubnis und überlegt, ob er die Hochzeit abblasen soll. Auch bei Chelsea und Yamir gibt es Probleme: Der 28-jährige Sänger aus Nicaragua hat null Chancen seine Musikkarriere fortzusetzen, wenn er in Chelseas Heimatstadt Galesburg bleibt. Um wieder Erfolg zu haben, müsste er nach Chicago ziehen. Doch seine Verlobte zögert, da sie sich die teuren Mietpreise in der Metropole nicht leisten können.
