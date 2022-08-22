Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.08.2022: Bedenkzeit
88 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12
Yara und Jovi wollen zu zweit in Las Vegas heiraten, ganz ohne Gäste. Auch seine Eltern sind nicht eingeladen – was Mama Gwen sehr traurig macht. Trotzdem begleitet sie ihre Schwiegertochter beim Brautkleidkauf und hofft, sie umstimmen zu können. Auch in Virginia ist die Enttäuschung groß: Julia kann es nicht fassen, dass Brandon so gelangweilt ist, was ihre Trauung betrifft. Dem 27-Jährigen scheint die Hochzeit plötzlich egal zu sein. Sie kann nur hoffen, dass Brandon sie wenigstens unterstützt, wenn sie die Kirche besichtigen. Dieser Teil ist für die gläubige Russin nämlich besonders wichtig.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.