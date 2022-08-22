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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Bedenkzeit

TLCFolge vom 22.08.2022
Bedenkzeit

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 22.08.2022: Bedenkzeit

88 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Yara und Jovi wollen zu zweit in Las Vegas heiraten, ganz ohne Gäste. Auch seine Eltern sind nicht eingeladen – was Mama Gwen sehr traurig macht. Trotzdem begleitet sie ihre Schwiegertochter beim Brautkleidkauf und hofft, sie umstimmen zu können. Auch in Virginia ist die Enttäuschung groß: Julia kann es nicht fassen, dass Brandon so gelangweilt ist, was ihre Trauung betrifft. Dem 27-Jährigen scheint die Hochzeit plötzlich egal zu sein. Sie kann nur hoffen, dass Brandon sie wenigstens unterstützt, wenn sie die Kirche besichtigen. Dieser Teil ist für die gläubige Russin nämlich besonders wichtig.

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