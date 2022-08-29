Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 29.08.2022: Geplatzte Träume
88 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Nachdem sich Stephanie in Belize von ihrem Verlobten Ryan getrennt hat, ruft sie seinen Cousin Harris an, um sich trösten zu lassen. Harris leistet der Geschäftsfrau, die er schon immer attraktiv fand, gerne Gesellschaft. Obwohl die beiden bereits eine kleine Affäre hatten, will er sich aber wie ein Gentleman verhalten und auf der Couch schlafen. Für den nächsten Tag organisiert er ein romantisches Essen und behandelt Stephanie wie eine Königin. Als Harris ihr schließlich seine Liebe gesteht, überlegt die 52-Jährige, ob er der Richtige sein könnte. Doch dazu will sie erst ihre Hellseherin befragen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.