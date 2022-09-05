Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 05.09.2022: Der verpasste Flug
88 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
So hatte sich Yara ihre Hochzeit nicht vorgestellt. Eigentlich wollten die beiden in Las Vegas alleine sein, haben dann doch Jovis Mutter eingeladen – und jetzt sind auch noch alle seine Freunde dabei. Dazu kommt, dass die 25-Jährige schwanger ist, unter Morgenübelkeit leidet und am liebsten den ganzen Tag schlafen würde. Jovi hofft, dass sich Yaras Laune bald bessert, denn er hat in den zwei Tagen bis zur Trauung eine Menge zu tun, muss die Ringe besorgen und einen Anzug kaufen. In Belize verstehen sich Stephanie und Ryans Cousin Harris bestens, doch die Amerikanerin will diesmal vorsichtiger sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.