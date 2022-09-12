Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.09.2022: Ja, ich will…?
88 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 6
Das Brautpaar ist in Vegas angekommen, doch Jovi hat weder einen Anzug, noch Eheringe besorgt, und die Hochzeit ist schon am Folgetag. Deshalb – schnell zum Juwelier: Yara will einen funkelnden Diamanten für 1200 Dollar – für Jovis Geschmack zu teuer. Mama Gwen springt aber für ihre Schwiegertochter in die Bresche und kann nicht begreifen, dass ihr Sohn ausgerechnet am Ring sparen will. Auch in Virginia läuten die Hochzeitsglocken, aber weder Braut, noch Bräutigam sind besonders glücklich. Julia fühlt sich allein gelassen, Brandon befürchtet, dass ihre ständigen Streitereien die Ehe zerstören werden.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.