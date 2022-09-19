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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Liebe ist alles

TLCFolge vom 19.09.2022
Liebe ist alles

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 19.09.2022: Liebe ist alles

88 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12

In Las Vegas ist der Tag der Hochzeit gekommen, alles ist vorbereitet, alles läuft wie geplant – ein Elvis-Doppelgänger wird sie in einer romantischen Kapelle trauen. Doch Yara wird plötzlich nervös: Die Ukrainerin weiß nicht, ob Jovi wirklich bereit ist, sein altes Leben aufzugeben und ein neues zu beginnen. Auch ihr Gatte in spe zweifelt an seiner Entscheidung, so schnell zu heiraten. Die zwei Jahre mit Yara waren nicht leicht: Fehlgeburt, Fernbeziehung, Yaras Ankunft in Amerika und erneut eine Schwangerschaft. Doch da seine Verlobte geblieben ist, will er sich als guter Ehemann und Vater erweisen.

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