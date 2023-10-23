Die große Aussprache - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 23.10.2023: Die große Aussprache - Teil 2
89 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12
Bei Teil 2 der großen Aussprache gibt es viel Wirbel um John, der sich ständig in die Beziehung von seinem Bruder Patrick und dessen Frau Thais einmischt, aggressiv und respektlos ist. Die junge Brasilianerin fühlt sich unwohl und will den Störenfried loswerden.John kann Thais nicht leiden, lebt aber bei dem Paar und liegt seinem jüngeren Bruder auf der Tasche. Besonders genervt von John ist auch Kandidat Jibri. Er kann das Großmaul nicht ausstehen und gerät ständig mit ihm aneinander. Doch auch bei Emily und Kobe ist nach der Hochzeit und Geburt ihres zweiten Kindes nicht alles eitler Sonnenschein.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.