TLCFolge vom 06.10.2025
43 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

In Tulum spitzen sich die Dramen zu: Cole stellt sich endlich gegen Jen und versucht, klare Grenzen zu ziehen, doch sie denkt nicht daran nachzugeben. Cortney ist fassungslos, als sie von Usmans heimlichem Date erfährt, denn er hatte versprochen, sich ganz auf sie zu konzentrieren. Und Colt wähnt sich am Ziel seiner Träume, bis ein Rivale auftaucht und seine Pläne ins Wanken bringt. Chantel hingegen lässt sich auf Joe ein und entdeckt ganz neue Gefühle. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes: Eine plötzliche Verletzung erschüttert das Retreat und droht, eine aufblühende Liebesgeschichte zu beenden.

