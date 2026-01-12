David Bowie - Sein Weg zum ErfolgJetzt kostenlos streamen
Trotz vieler Rückschläge verfolgte David Bowie unbeirrt seinen Traum und erfand sich immer wieder neu. Der Film zeigt, wie aus dem ehrgeizigen Jungen aus der Londoner Vorstadt das ultimative Pop-Chamäleon wurde. Inhalt: David Bowie war ein Meister der Selbstinszenierung und Neuerfindung – ein musikalisches „Pop-Chamäleon“, das mit Figuren wie Ziggy Stardust oder Major Tom Popgeschichte schrieb. Der Film konzentriert sich auf Bowies frühe Jahre und zeigt den Weg des jungen David Jones aus der Londoner Vorstadt, der trotz vieler Rückschläge unbeirrt seinen Traum verfolgt und sich immer wieder neu erfand. Nicht von ungefähr trug er das Emblem "Pop-Chamäleon": Er war Ziggy Sturdust, Major Tom, Glam Rock-Star und Pop-Ikone, stets wandernd zwischen Geschlechterrollen und dabei Grenzen auslotend. Am 10. Jänner 2016 ist David Bowie gestorben. Regisseur Francis Whately beleuchtet in seinem Film eine Phase von Bowies früher Karriere von 1965 bis 1973. Er enthält Archivaufnahmen von Interviews mit Bowie, Kommentare seiner frühen Mitarbeiter, Exklusivinterviews mit zwei seiner ehemaligen Freundinnen und bisher unveröffentlichte Aufnahmen der BBC. Außerdem beleuchtet er seinen ersten Hit in Großbritannien, "Space Oddity" aus dem Jahr 1969, und seinen bahnbrechenden Auftritt mit "Starman" in der Sendung "Top of the Pops" im Jahr 1972. Bildquelle: Redferns/Getty Images/Redferns/Getty Images/CA Staff/Redferns
