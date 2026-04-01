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David, der Kabauter

Das Leben geht weiter

DeAPlanetaStaffel 2Folge 26vom 01.04.2026
Das Leben geht weiter

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David, der Kabauter

Folge 26: Das Leben geht weiter

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Kabauter sind ein Zwergenvolk, das sich Wald und Wiese mit der Tierwelt teilt. Friedlich und stets guter Dinge besinnen sie sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. David hat eine besondere Aufgabe unter den Kabautern - er ist Arzt und erlebt tagaus tagein die spannendsten Abenteurer bei seiner Mission, kranken und verletzten Tieren zu helfen.

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